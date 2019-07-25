Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeyda Öksüz/ İHA

Ülkemizi gururla temsil eden sporcumuz Sabriye Şengül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Süleyman Soylu, Sabriye Şengül'ü yakından takip ettiğini ve Bellator'da yapacağı maçlarında başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Soylu, Sabriye Şengül'ün her zaman yanında olduğunu gereken her türlü desteği vereceğini, bayan sporcu olarak Bellator'da yurt dışında ve yurt içinde başarıyla temsil etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Sabriye Şengül en büyük hedefinin Bellator kemerini kazanmak olduğunu söyledi. Ülkemize Bellator kemerini kazanacağını sözünü veren Şengül, daha önceki şampiyonluklarıyla da biliniyor.

Süleyman Soylu, Trabzon'da Ekim ayında düzenlecek Kick Boks gecesinde ringe çıkacak olan Sabriye Şengül'ü izlemek ve destek vermek için maça geleceğini soyledi.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? SABRİYE ŞENGÜL NERELİ?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017'de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu. Survivor 2019 kadrosunda da yer alan Sabriye Şengül izleyenleri güldürmeyi yine başardı.