Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA temmuz ayı dünyası sıralamasında açıklandı. FIFA'nın internet sitesinde açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre listenin ilk sırası değişmedi ve Belçika zirvede yer aldı. Brezilya, Fransa'yı geçerek ikinci sıraya yükselirken; Kolombiya 5 basamak yükselerek, ilk 10 ülke arasına girdi. A Milli Futbol Takımı ise 1467 puanla 37. sıradaki yerini korudu.

En fazla düşüşü 14 basamak ile 148. sıraya gerileyen 1061 puanlı Burundi yaşarken, en fazla yükselmeyi ise Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir gerçekleştirdi. Cezayir 28 basamak çıkarak 1463 puanla 40. sırada yükseldi.

SIRALAMADA İLK 10'A GİREN ÜLKELER ŞÖYLE:

1 - Belçika: 1746

2 - Brezilya: 1726

3 - Fransa: 1718

4 - İngiltere: 1652

5 - Uruguay: 1637

6 - Portekiz: 1631

7 - Hırvatistan: 1625

8 - Kolombiya: 1622

9 - İspanya: 1617

10 - Arjantin: 1610