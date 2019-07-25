TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor orta saha bölgesini 31 yaşındaki Cenk Ahmet Alkılıç ile güçlendirdi. Mavi - Beyazlı ekibin geçen hafta anlaşmaya vardığı defans bölgesinin sağında da oynayabilen Alkılıç, bugün Erzurum ekibinin Düzce kampına katıldı.
Alkılıç, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını 18 kez giyerken takımı adına 3’de gol pası verdi.
BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı transfer etti
25.07.2019 - 17:27 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BB Erzurumspor son olarak Alanyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç’ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor orta saha bölgesini 31 yaşındaki Cenk Ahmet Alkılıç ile güçlendirdi. Mavi - Beyazlı ekibin geçen hafta anlaşmaya vardığı defans bölgesinin sağında da oynayabilen Alkılıç, bugün Erzurum ekibinin Düzce kampına katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : BB Erzurumspor,Cenk Ahmet Alkılıç,transfer,
639536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639536.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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A.
P.
1
Alanyaspor
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2
Ankaragücü
0
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0
3
Antalyaspor
0
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0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
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5
Denizlispor
0
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0
0
0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
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0
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0
0
0
0
10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
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0
0
0
18
Başakşehir
0
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
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0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
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0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
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0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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