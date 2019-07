Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya geldi. Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı on biriyle çıkan sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Almanların golleri 14'te Niederlechner, 31'te Gruezo, 53'te Hahn ve 54'te Russo’dan geldi. Cimbom’un tek golünü ise 87'de Ömer Bayram kaydetti.

Pas trafiği kilit!

Karşılaşma boyunca Aslan rakip kaleye inmekte çok zorlandı. Özellikle merkez orta sahada büyük sıkıntı gözlendi. Jimmy, Adem Büyük, Yunus; ikinci yarıda Mariano, Ömer Bayram “8 numara” pozisyonlarında denenirken sarı-kırmızılılar pas trafiğini bir türlü sağlıklı kuramadı. Karşılaşma adına tek sevindirici olay süre alan gençlerden Ali Yavuz ve Metehan’ın kendilerini gösterebilmesiydi. Galatasaray, ilk hazırlık maçında da Almanya ekibi Leipzig'e 3-2 yenilmişti.

DENİZ TÜRÜÇ ÇABASI

Transfer işleriyle uğraşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımın Avusturya'daki kampına geldi. Albayrak'ın Fatih Terim'le son gelişmeleri görüşeceği, ayrıca bölgede kamp yapan Kayseri Başkanı Erol Bedir ve Deniz Türüç'le de bir araya geleceği öğrenildi.

ÖZBEK'İN İŞ ORTAĞI

Eski başkan Dursun Özbek'in kulübe icra takibi başlatmasının ardından bu defa iş ortağı Salih Çelen 8 milyonluk haciz mektubu gönderdi. Sarı-kırmızılı camiada Özbek'in alacağını ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşulmaya başlandı.

Dikkat! Falcao'nun fiyatı yükseliyor

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi. Etkinlikte günün esprisi Başkan Mustafa Cengiz'den geldi. Taraftarların ısrarla Falcao'yu istediklerini anlatan tezahüratları karşısında başkan, "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor" karşılığını verirken, "Galatasaray her zaman dünya yıldızlarıyla beraber olur. Her an her herkes gelebilir, her an herkes gidebilir" dedi.

Formalar bizden!

Cengiz, taraftarların "Formalar bizden Falcao sizden" şeklindeki seslenişi üzerine de, "Ben bu söylemlerinizi duyuyorum. Şundan emin olun; elimizden gelenin çok fazlasını yapıyoruz. Başarıyı oluşturacak en büyük şey değerli sporculardır. Biz o değerli sporcuları Galatasaray’a yakışan şekilde sizlerle buluşturmayı ve sizlerin alkışına sunmayı hedefliyoruz” sözlerini sarf etti.