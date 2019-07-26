Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli kick boksçu Yusuf Fısto, hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyor. Suriye'nin Halep kentinden 5 yıl önce ailesiyle Akçakale ilçesine gelen ve yaşamını çadır kentte sürdüren 17 yaşındaki Yusuf Fısto, burada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ile tanıştı. Suriyeli sporcunun yetenekli olduğu fark eden Akaltun, ailesinden izin alarak Fısto'yu çalıştırmaya başladı. Haliliye Belediyespor Kulübünün lisanslı sporcusu olan Fısto, son olarak 1-7 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda genç erkeklerde 51 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenmanlarını aralıksız sürdüren Fısto, milli takıma seçilerek Türkiye adına Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılmak istiyor. Yusuf Fısto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu yana spora ilgi duyduğunu söyledi. Ülkesinde yaşanan olaylar nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Fısto, şu anki antrenörü sayesinde kick boksla tanıştığını ve bu branşta kendini kısa sürede geliştirdiğini ifade etti.

Antrenörüyle çalışmalarını aralıksız sürdüğünü aktaran Fısto, şunları kaydetti:

"Kısa sürede önemli başarılar elde ettim. Geçen yıl katıldığım Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu yıl da Erzurum'da katıldığım şampiyonada ikinci kez genç erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hedefim Türk Milli Takımı'na seçilip ay-yıldızlı formayla dünyada önemli başarılara imza atmak. Türkiye'ye vefa borcumu böyle ödemek istiyorum. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

AKALTUN: 'BÜTÜN ÇOCUKLARA KUCAK AÇIYORUZ'



Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ise Yusuf'un gösterdiği azim ve başarıyla hem kendilerini hem de Suriyelileri mutlu ettiğini söyledi. Ülke sporuna hizmet için çaba harcadıklarını dile getiren Akaltun, "Sadece Şanlıurfalı çocukları değil burada yaşayan bütün çocuklara kucak açıyoruz. Burada kim yaşıyorsa yaşasın öncelikle çocuklarımızı sağlıklı ve şeffaf bir şekilde topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Yusuf Fısto'nun yeteneğini de çadır kentte bir ziyaret esnasında keşfettik. Kısa sürede başarı gösterdi. Son iki yıldır düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda genç erkeklerde şampiyon oldu." diye konuştu.

Yusuf'u mili takıma hazırladıklarını anlatan Akaltun, şöyle konuştu:

"Yusuf Suriye'de yakınlarını kaybettiği için içine kapanık bir çocuktu. Bu travmatik durumu ortadan kaldırmak için çok çalıştık. Onunla ilgilenerek sorunlarına çözümler bulmaya çalıştık. Yusuf'un başarısı tesadüf değil, tamamen planlı, bilinçli ve sistemli bir çalışmayla ortaya çıktı. Genç sporcumuz çok yetenekli, bu yeteneğiyle inşallah yakın bir zamanda milli takıma seçilir. Kendisi milli formayla dünya şampiyonlarına katılmayı çok istiyor. İnanıyorum ki bunu başaracaktır. Çünkü bu potansiyeli sahip bir sporcu. Gösterdiği başarılar hem bizi hem de Suriyelileri gururlandırdı."