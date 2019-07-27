Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sead Kolasinac yeni bir saat alıyor ve bunu öğrenen maskeli iki saldırgan çalmak için harekete geçiyor. Boşnak futbolcuyu bir süre takip ediyorlar. Bu esnada Mesut Özil ve eşi, Kolasinac’tan bir paket almak için evinin önüne geliyor. Saldırganlar tam bu noktada harekete geçiyor. Maskeli ve bıçaklı iki kişi, hem Mesut Özil’e hem de Sead Kolasinac’a saldırıyor. Kolasinac, bıçaklı hırsızlara çıplak elle karşı koyuyor.

Motosikletle takip

O sırada Mesut Özil de araçta bulunan eşi Amine’yi korumak için aracı çalıştırıyor ve az ilerledikten sonra Kolasinac’ı da aracına alıyor. Özil, 10 dakika mesafede bulunan bir Türk restoranına doğru hareket ediyor. Takibi fark eden iki futbolcu, restoranı arayarak durumu haber veriyor ve birazdan orada olacaklarını söylüyor. Özil’in aracının restoranın gelmesiyle çalışanlar, saldırganları geri püskürtüyor. O sırada futbolcu Kolasinac’ın da saldırganlara karşı koyduğu kamera görüntülerine yansıyor. Saldırganların korkudan kaçmasının hemen ardından polisler olay yerine geliyor.