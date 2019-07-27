Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Saalfelden

Beşiktaşlı taraftarların geçen sezon inişli çıkışlı performansını seyrettiği Loris Karius’un yeni sezon öncesi motivasyonu tam. Avusturya kampında Hedeflerini, geçen sezonu ve hazırlık çalışmalarını değerlendiren Karius, Şenol Güneş’in 10 aylık süreçte kendisiyle sadece bir defa konuştuğunu ve hocasıyla arasındaki diyaloğun kötü olduğunu belirterek, “Şenol Güneş’in medya aracılığı ile değil de direkt benimle konuşmasını dilerdim. Şenol Hoca, 10 ayda benimle sadece 1 defa yüz yüze konuştu. Üzüldüğüm zamanlar oldu. Artık kafama takmıyorum. Önümdeki yeni döneme hazırlanıyorum” dedi. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın kendisinden geriden oyun kurmasını istediğini belirten Karius, bu sistemi kendisinin de sevdiğini söyledi.

Şimdi mutluyum

Geçen sezon çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalıştıklarını belirten Karius, “Şimdi farklı opsiyonlar var. Liverpool’da da geriden oyun kurma açısından aşağı yukarı aynı sistem vardı. Orada da çok aktiftim. Bu benim de keyif aldığım bir sistem. Çünkü böylece takıma katkımı artıracağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Geçen yıl kendini mutsuz hissettiği dönemler olduğunu açıklayan Karius, “Sıkıntılı zamanlar geçirdim ama genel olarak şu anda burada çok mutluyum. Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa’da da amacımız geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok” değerlendirmesinde bulundu.

QUARESMA

Hırslı ve istekli

Portekizli yıldız uzak ara kampın en çalışkan ismi. Portekizli yıldız aşırı sıcağa ve son derece yorucu kondisyon çalışmalarına rağmen takımın en güçlü ve formda ismi olarak dikkat çekiyor. Kondisyoner Özerk Tufan’dan en çok alkışı alan da Ricardo Quaresma.

BURAK YILMAZ

Tedirgin görünüyor

Burak, ameliyat olduktan sonraki tedirginliği üzerinden tam atamamış gözüküyor. Yıldız golcü dün yapılan çift kale maçta çok etkisiz bir görüntü çizdi. Burak Yılmaz idman sonrası yaklaşık 20 dakika boyunca yardımcı antrenör Orhan Ak’ın tavsiyelerini dinledi.

DORUKHAN TOKÖZ

Neşe kaynağı

İtalya’dan talipleri olan genç isim transfer söylentilerinden hiç etkilenmemiş bir görüntü sergiliyor. Dorukhan yine takımın en çalışkan isimlerinden biri ve alışık olunduğu gibi sempatik hareketleriyle de kampın neşe kaynağı olmaya devam ediyor

HASIC

Biraz yabancı!

Avusturya kampına denenmek üzere getirilen Bosna Hersekli genç oyuncunun takıma yabancılık çektiği gözleniyor. Buna rağmen topu ayağına aldığında kalitesini hemen belli eden 17 yaşındaki Hasic’in kendini ispatlaması için önünde dokuz gün bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dos Santos dün gece İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılanırken, "Ocak transfer döneminde de Beşiktaş'a gelmeyi çok istedim ama olmamıştı. Şimdi Beşiktaş'la anlaştım ve çok mutluyum. Buraya şampiyonluk yaşayacağıma inandığım için geldim. Kaliteli bir kadromuz var ve ligin en iyi hocalarından birine sahibiz. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

SEZON SONU MESAJI

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Loris Karius, “Benim önümde bir yıllık bir süreç var. Bu futbolda on yıl gibi geçiyor. O yüzden şu an tek yapmak istediğim Beşiktaş’a verebileceğim katkıyı verebilmek. Bundan sonraki süreci şimdiden bilemem. Zaman bize ne olacağını gösterecek” dedi.