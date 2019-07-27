Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bugün peşpeşe oynadığı 2 Freiburg maçından 12 gol yiyerek ayrılarak tepki çekti. Bunun üzerine sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınlandı.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada; "Takımımız bu gün Bundesliga ekiplerinden Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3 - 0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabi ki bizleri tatmin etmemiştir. Ancak, Takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tespiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler" ifadelerine yer verildi.