Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulunun aldığı karar gereği, deneyimli milli futbolcunun birinci kaptanlığa getirildiği belirtildi. Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.