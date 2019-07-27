Malatya'da 2-2 tamamlanan karşılaşma sonrası ara vermeden rövanş karşılaşmasına hazırlanan sarı-siyahlılar, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul'a gidecek. Bir gün İstanbul'da kalacak Malatya ekibi, salı günü yapacakları idmanın ardından saat 17.50'de uçakla Slovenya'ya geçecek.