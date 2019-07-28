Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ile Atletico Madrid’in ABD’de oynadıkları hazırlık karşılaşması uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir skora sahne oldu. Tabelada 7-3’lük Atletico Madrid galibiyeti yazarken, ortaya çıkan bu şoke edici sonuç, futbol otoritelerini şaşırttı. İlk yarısı 5-0 sona eren karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen Real Madridli oyuncular, eleştirilerin hedefi hâline geldi. Şampiyonlar Kupası’nda oynadığı üçüncü maçta da galibiyetle tanışamayan Real Madrid’de kaptan Sergio Ramos karşılaşmanın ardından skordan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Ramos umut dağıttı

Real Madrid’in yeni sezonda da kupaların en büyük favorisi olduğunu belirten Ramos, “Eğer bu takımın hiçbir şey kazanamayacak durumda olduğuna gerçekten inansaydım, takımdan ayrılacak ilk kişi ben olurdum” şeklinde konuştu. Ağır yenilgiye rağmen elindeki kadrodan memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Zinedine Zidane ise skoru maça çok kötü başlamalarına bağladı. Çok erken bir şekilde 2-0 geriye düştüklerini belirten Fransız efsane, “2-0’ın ardından maça geri dönmeye çalışsak da bunu başaramadık” diye konuştu.

James kalıyor

İspanyol basını Real Madrid’in daha önce satış listesine koyduğu James Rodriguez’i satmaktan vazgeçtiğini öne sürdü. Marco Asensio’nun sezonu kapatmasının ardından bu bölge için yeni bir transfer yapmayı düşünmeyen Real Madrid, Asensio’nun boşluğunu James ile dolduracak.

Bale için çılgın teklif

İngiliz basını Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning’e transferi gündemde olan Gareth Bale’in bu teklifi kabul etmesi hâlinde haftada 1 milyon sterlin kazanacağını öne sürdü. Çin’de oynaması durumunda yılda 60 milyon avroyu cebine koyacak olan Real Madridli oyuncunun önümüzdeki günlerde resmî imzayı atması bekleniyor.