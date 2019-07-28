Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Saalfelden

Beşiktaş’ta Vitor Hugo transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine moraller bozulmuştu. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon yokları oynayan Enzo Roco için, “Kamp çalışmalarında çok iyi gidiyor. Hoca da Roco’dan çok memnun. Bu sezon formayı alacak gibi gözüküyor” demişti. Ancak Abdullah Avcı için stoper transferi “Olmazsa olmaz” görünüyor... Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede kadrodan çok memnun olduğunu ve kamp çalışmalarının da kusursuz bir şekilde devam ettiğini belirtirken, tek ihtiyacının stoper olduğunu da söyledi. Savunmadan oyunu kurabilecek bir oyuncu istediğini söyleyen Avcı, “Vida topla iyi değil. Oyunu mutlaka sol stoperle başlatmak istiyorum. Transfer gerçekleşmezse planlarımız bozulur” dedi.

Atınç’a onay yok

Hoca’nın ikazını dikkate alan yönetimin listesinde şu an dört stoper bulunuyor. Oyuncu izleme ekibi, Abdullah Avcı ve yönetimin belirlediği dört isimle görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının gönlünde ise eski öğrencisi yatıyor. Avcı’nın geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de birlikte çalıştığı Alexandru Epureanu’yu çok istediği öğrenildi. Öte yandan Atınç Nukan’ın transferi de Avcı’ya takıldı. Yönetim daha önce Beşiktaş formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Abdullah Avcı ise istediği gibi sol ayaklı olmasına rağmen top hâkimiyetinin zayıf olması sebebiyle Atınç’ın transferine sıcak bakmıyor.

Nasıl dikiş tutacak?

Kampa gelişte havalimanında bir kadın taraftardan takımda istenmediği yönünde tepki alan Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak dünkü maçta da benzer akıbeti yaşadı. Maçın ardından yedek kulübesine kadar gelen siyah-beyazlı taraftarlar Ak'a, "Bize silah çeksene..." şeklinde tepki gösterdi. Ak daha önce Emre Belözoğlu'yla birlikte bir Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş ve silah çekmişti. Kısa sürede taraftarlardan tepkiler alan Ak'ın kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

KRAL’A BÜYÜK ONUR

Lecce’nin peşinde olduğu Burak Yılmaz Beşiktaş’ta birinci kaptanlığa getirildi. Uzun bir aradan sonra geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlılara dönen 34 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetmişti. Beşiktaş’ta geçen sezon kaptanlık görevini Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson yapmıştı.

Kartal ışık vermedi

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Eibar karşısında hiç iyi bir görüntü vermedi: 0-2. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar kalede Karius, savunmada Gökhan, Vida, Roco, Caner, önlerinde Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, önde Boyd, Ljajic, Quaresma ve santrforda Güven'le başladı. Beşiktaş maç boyunca tek bir etkili hücum dahi geliştiremedi. Rakip ekip 36'da Kike'yle öne geçti. 80. dakikada kaleci Utku'nun büyük hatasında rakibe çarpan top ağları buldu. Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş organize olmakta çok zorlandığı maçı 2-0 kaybetti.

Douglas muradına erdi

Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas mutluluktan uçuyor. Geçen sezon Sivasspor formasını giyen oyuncunun uzun süredir siyah-beyazlılara transferi için uğraştığı ortaya çıktı. Barcelona ile olan sözleşmesindeki uzatma opsiyonları sebebiyle bonservisini almakta zorlanan Brezilyalı oyuncu, uzun uğraşlar sonucunda istediğine kavuştu ve bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer oldu. Geçen sezon üç gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncunun bugün Avusturya’nın Saalfelden kasabasında devam eden kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.