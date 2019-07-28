Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor. Son olarak siyah-kırmızılıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasına katılan başarılı orta saha, bir kez daha taraftarların gönlünü fethetti. Kampanyaya katılarak 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alan Alper, yaklaşık 100 bin lira gibi bir meblağı eski takımına kazandırmış oldu.
Öte yandan kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra birçok futbolseverin desteği de devam ediyor.
Alper Potuk’dan Eskişehirspor’a 100 bin lira bağış
28.07.2019 - 15:13 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli Alper Potuk, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlatan eski kulübü Eskişehirspor’a 100 bin lira yardımda bulundu.
Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor. Son olarak siyah-kırmızılıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasına katılan başarılı orta saha, bir kez daha taraftarların gönlünü fethetti. Kampanyaya katılarak 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alan Alper, yaklaşık 100 bin lira gibi bir meblağı eski takımına kazandırmış oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : alper potuk,eskişehirspor,bağış,
640152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640152.aspx
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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0
12
Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
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18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
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G.
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A.
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A.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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18
İstanbulspor
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