TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce kadrosunu yaklaşık 10 oyuncuyla güçlendiren mavi - beyazlı ekip son olarak 25 yaşındaki Batuhan Artarslan’ı renklerine bağladı. Artarslan resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra BB Erzurumspor’un Düzce Kampına katıldı. Artarslan geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 16 maça çıkıp takımı adına 1’de gol kaydetmişti.
Erzurumspor Trabzonspor’dan Batuhan Artarslan’ı kadrosuna kattı
28.07.2019 - 15:15 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BB Erzurumspor son olarak Trabzonspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan’ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce kadrosunu yaklaşık 10 oyuncuyla güçlendiren mavi - beyazlı ekip son olarak 25 yaşındaki Batuhan Artarslan’ı renklerine bağladı. Artarslan resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra BB Erzurumspor’un Düzce Kampına katıldı. Artarslan geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 16 maça çıkıp takımı adına 1’de gol kaydetmişti.
Etiketler : Erzurumspor,Batuhan Artarslan,
640153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640153.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0