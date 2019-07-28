Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Dünya Şampiyonası’nda seri başlarını belirleyecek son turnuva olması nedeniyle önemli olan turnuva, milli güreşçilere son bir prova oldu. 60 kiloda Ahmet Uyar, Hintli Manish Manish'i 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Ukraynalı Igor Kurochkin'i 6-4 yendi. Yarı finalde Rus Artur Petrosian'ı 7-0 yenen Uyar, finalde ise Koreli dünya 2’ncisi Seunghak Kim ile karşılaştı. Rakibine 3-1 yenilen milli güreşçi, gümüş madalya kazandı.

87 kiloda Doğan Göktaş ilk turda Belaruslu Kirly Maskevich'i 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Özbek Muhamedali Shamsuddin'i 10-5, yarı finalde ise Japon Takahiro Tsuruda'yı 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Belarus Radzik Kuleyeu ile karşılaştı ve rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı.



130 kiloda Osman Yıldırım ilk turda Kazak Damir Kuzembayev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-1, yarı finalde de Koreli Minseok Kim'i 7-2 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Avrupa Gençler Şampiyonu Rus Oleg Kaharebovitch Agakhanov'u da 9-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalya kazandı.