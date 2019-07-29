Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Sütlüce Sahili’nde yapılan meşale organizasyonu ile kutlandı. Kutlamalar öncesi konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son ayların en fazla konuşulan oyuncusu Yusuf Yazıcı için çarpıcı ifadeler kullandı. ''Yusuf için önümüzdeki hafta içinde teklif gelmesini bekliyoruz. Oradaki tavrımız açık. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyenler kendi en değerlisini verecek" diyen Ağaoğlu, "Yusuf klasında bir oyuncuyu Trabzon'dan, Türkiye'den alıp götürmek öyle kolay iş değildir'' şeklinde de ekledi.

Sosa'yla görüşüyoruz

Transferleri erkenden açıklamanın mahzurlu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Obi Mikel transferini sessiz götürüyorduk. Bitmesine saatler kala transfer ortaya çıktı ve İngiliz menajerlere 200 bin avro daha fazla vermek zorunda kaldık" derken, "Forvet arayışımız sürüyor. Bütçemize uygun olacak. Bizim takımda zaten herkes gol atıyor" vurgusu yaparken, ''Sosa ile görüşmelerimiz başladı. Novak için de görüşmelerimiz başlayacak. Kadroyu korumak istiyoruz" sözlerini kullandı.

KAMP BİTİYOR

Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak ve TRT SPOR ekranlarında olacak. Fırtına, önceki üç hazırlık maçından da beraberlikle ayrılmıştı.

TAKIMA KATILDI

Afrika Uluslar Kupası sebebiyle kampın son günlerinde kafileye dâhil olan, antrenman eksikliğinden dolayı Hoffenheim ile Parma maçlarının kadrosuna alınmayan Caleb Ekuban takımla çalışmalara başladı. Genç forvet Verona maçıyla birlikte startı verecek.

Dayanıklılık çalışması

Bordo-mavililer dünü çift idmanla geçirdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular iki gruba ayrıldı. Birinci grup rejenerasyon çalışmaları, ikinci grup ise sprint ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Açık artırma var

Geçtiğimiz sezon 10 milyon avroları gören Yusuf Yazıcı için şu anda ulaşılan bonservis bedeli tam 20 milyon avro. Bu rakamı veren kulüp ise İtalyan temsilcisi Lazio. Her ne kadar Fransız ekibi Lille, Yazıcı konusunda daha istekli görünse de Lazio öne geçmiş gibi. Kulübün sportif direktörü Tare'nin futbolcuyu takımda görmek istediği İtalyan medyasınca da haberleştirildi. Ahmet Ağaoğlu, Lazio’nun 20 milyon avroluk bonservis bedeli teklifini değerlendirmeye alırken oyuncunun da görüşü soruldu. Yazıcı, Fransa’ya daha sıcak baktı. Başkan şimdi beklemeye geçti. Çünkü her ne kadar Lille Kulübü, 17 milyon avroyu bulan bir teklif sunsa da yıldız oyuncusu Pepe, Arsenal'le anlaştı. Fransız kulübü bu transferden 80 milyon avro alacak ve bu durumda Yusuf için teklifini büyük ihtimalle yükseltecek. Tabii başkanın bir sonraki satıştan pay isteği de görüşmelerin kilit noktasını oluşturuyor.