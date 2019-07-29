Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya bir sattı çok alacak. Elif Elmas’ı Napoli’ye 16 milyon avro bonservis ve artı 3 milyon avroluk da bonuslarla veren Fenerbahçe yönetimi çok ama çok rahatladı. Şu ana kadar Vedat Muriç (3,5 milyon avro), Altay Bayındır (1,5 milyon avro) ve Allahyar (750 bin avro) için bonservis bedeli ödeyen yönetim UEFA ile yapılan “sattığın kadar al” anlaşmasında da nefes aldı. Elif’ten gelen 16 milyon avronun yaklaşık 10 milyon avrosu kasada duruyor. Yönetim bu parayla stoper, orta saha ve forvet transferini bitirmeyi planlıyor.

Maliyet hesabı

Max Kruse ve Emre Belözoğlu’nu bedelsiz alan Garry Rodrigues’i de kiralayan Ali Koç yönetimi alacağı stoperlerden birini de belirledi: Simon Kjaer. Danimarkalı oyuncu da satın alma opsiyonuyla kiralık gelecek ve ekonomiyi fazla etkilemeyecek. Kulüp ekonomisini Fener Ol kampanyasıyla belli bir yere getiren Koç ve ekibinin, transferde de önceliği kiralık veya bonservisi elinde olanlar. Audi Cup sonrası Ersun Yanal’ın istediği oyuncuların da kadroya katılması ve transfere nokta konulması bekleniyor.

YOK MU ALAN?

Fenerbahçe’de bir umutla alınan ancak can sıkıntısına dönüşen iki oyuncusu “alıcı” bekliyor. Kaleci Carlos Kameni, sarı-lacivertlilerden aldığı 2,2 milyon avroluk ücreti başka bir kulüpten alamayacağı için gitmeye sıcak bakmazken bir sezon daha mukavelesi bulunan Diego Reyes’e de henüz kulüp bulunabilmiş değil. Yönetim de teknik ekip de iki ismi düşünmüyor.

POTUK’TAN ES-ES’E

Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımını unutmadı. Es-Es’in maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı “26 saatte 26 bin forma” adlı yardım kampanyasına katılan Potuk 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alarak 100 bin liralık destek sağladı.

MAZERET DEĞİL İCRAAT

Ali Koç, Divan Kurulu Toplantısı’nda kendi tabiri ile sadece camia içindeki muhaliflere değil; takıma, teknik ekibe de yunus yüzünü değil yavuz yüzünü gösterdi aslında. Şampiyonluk ateşini “Bu takımı şampiyon yapacağız” sözleriyle yakan Koç bir anlamda teknik ekibe de kadrodaki oyunculara da gönderme yaptı. Koç, eldeki kadronun da kötü olmadığını ve şampiyonluk için yeteceğini belirterek topu teknik direktör Ersun Yanal’a attı.

Fenerbahçe taraftarı eşsiz

Bundesliga’da geçtiğimiz sezonun en iyilerinin belirlendiği 11FREUNDE dergisinin töreninde yılın örnek futbolcusu ödülünü alan Max Kruse, yeni takımı Fenerbahçe’yi tercihini ve ilk izlenimlerini anlattı: Herkes, para için Türkiye’ye gittiğimi söyledi. Para, elbette ki önemli bir faktör. Bu noktada kimseyi kandıramam. Ancak en nihayetinde yepyeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye’nin en büyük kulübü. Burada futbola büyük bir tutku var. Taraftarlar her zaman yanınızda ve sizi onurlandırıyor. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları benim için eşsiz.