Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Saalfelden

Beşiktaş, Tyler Boyd’un ardından Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas’ı da kadrosuna katmıştı. Yeni hedef ise stoper transferini gerçekleştirmek. Bu bölge için Hollandalı oyuncu Martins Indi, gündemde yer alıyor. Stoke City’nin 27 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’tan 6 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Ancak yönetim 4 milyon avro teklif etti. Siyah-beyazlı idareciler bonservisini alamazsa Indi’yi satın alma opsiyonlu olarak kiralama formülünü deneyecek. Kulüpler arasındaki transfer şartları görüşülmeye devam ederken Abdullah Avcı da Martins Indi’nin transferini çok istiyor. Yönetimden bir stoper ve bir de sol bek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Indi’yi ise joker olarak kullanmak istiyor.

İndirim talep etti

Avcı’nın yönetimle yaptığı görüşmede, Hollandalı oyuncunun sol bekte de görev alabilmesi sayesinde bek bölgesine transfere ihtiyaç olmayacağını belirtti. Bu arada müdafaa oyuncusu bizzat devreye girmek suretiyle Stoke City yönetimiyle görüşerek indirim yapmaları talebinde bulundu. Siyah-beyazlı ekibin kurmaylarından elde edilen bilgiye göre Indi transferi bu bu hafta kesinleşecek. Beşiktaş eğer Indi transferini gerçekleştiremezse rotayı İsveç’e kıracak. AIK takımında oynayan 26 yaşındaki Mets için 1,5 milyon avro bonservis bedeli belirlendi. Ön libero bölgesinde de görev yapabilen Mets, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada “Beşiktaş gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici bir şey” demişti.

Beşiktaş’a hep gıpta ediyordum

Kara Kartal’ın yeni transferi Douglas, İstanbul’da imza attıktan sonra dün siyah-beyazlıların kampına katıldı. Başarılı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra basın mensuplarının karşısına çıktı. Brezilyalı oyuncunun âdeta gözlerinin içi gülüyordu. Beşiktaş’a geçtiğimiz ocak ayı transferinde de gelmeye çalıştığını belirten Douglas “Beşiktaş’a hep gıpta ediyordum” dedi. Gökhan Gönül gibi kaliteli bir oyuncu ile aynı pozisyonu paylaşacağını hatırlatan 27 yaşındaki oyuncu “Çok çalışıp formayı almak istiyorum. Henüz Gökhan Gönül’le konuşma fırsatım olmadı” dedi. Douglas ayrıca Türkiye’deki futbolun Portekiz’den çok daha kaliteli ve zorlu olduğunu sözlerine ekledi.

TYLER BOYD: Yüzüm gülüyor

Beşiktaş’a transfer olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ettiğini söyleyen Tyler Boyd “Kampta her şey harika gidiyor. Sürekli yüzüm gülüyor çünkü çok büyük bir takımda forma giyeceğim” sözlerini kullandı.

QUARESMA: Gücüm yerinde

Avusturya’daki kamp çalışmalarının en hırslı ve istekli ismi olan Ricardo Quarema, antrenmanlardaki yoğun tempoyu dert etmiyor. Portekizli yıldız “Hâlâ çok güçlüyüm. Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum” dedi.

GÖKHAN GÖNÜL: Keşke birinci olsaydım

Burak Yılmaz’ın birinci kaptanlığa getirilmesiyle pazubendini kaybeden Gökhan Gönül “Elbette birinci kaptan olmak isterdim. Çocuklarıma anlatacağım bir onur olarak görüyorum kaptanlığı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

ATIBA: Bir sezon daha!

Otuz altı yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve çalışmalardaki rahatlığıyla dikkat çeken siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı “Bir sezon daha forma giymek ister misin?” şeklindeki soruya “İnşallah” cevabını verdi.

BURAK’TAN BEŞ GOL

Beşiktaş’ta önceki gün Eibar maçına çıkan oyuncular dün yenileme çalışmasından sonra antrenmandan erken ayrıldı. Kampın ilk günlerinde sakatlığını yeni atlatması sebebiyle tedirgin gözüken Burak Yılmaz ise çift kale maçta beş gol atarak kendine geldiğini gösterdi. Öte yandan sağ arka adalesinde sakatlık olan Roco dünkü idmanda yer almadı. Şilili stoperin durumu bugün netlik kazanacak.