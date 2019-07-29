Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın 17 Temmuz’da başladığı Avusturya kampı dün sona erdi. Sarı-kırmızılılar kampın son gününde Bordeaux ile hazırlık maçı yaptı. Leipzig ve Augsburg ile tatsız provalar yapan Cimbom, Fransız temsilcisine patladı. Kalede Okan Kocuk yer alırken; Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo savunmasının önünde Donk yer aldı. Atalay ile Ömer merkezi oluşturken Jimmy sağda, Âdem solda Babel de en önde konuşlandı. 6’da soldan gelişen atakta arkadan ön direğe doğru hareketlenen Babel gelen ortaya topuk vuruşu yaparak ustalık kokan bir gole imza attı.

Fırsatçı Atalay

Baskılı futbolunu sürdüren ve rakibine âdeta nefes aldırmayan Aslan ikinci golüne bu baskı sonucu ulaştı. 45’te rakip kalecinin hatasından yararlanan sarı-kırmızılılarda 19 yaşındaki Atalay fırsatçılığını konuşturdu ve düzgün bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi. 66’da jeneriklik bir gol izledik. Yeni transfer Âdem Büyük çok uzaklardan sert ve isabetli vurdu: 3-0. Bordeaux’nun tek golü 72’de Kalu’dan geldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Aslan kampı mutlu bitirdi. Fatih Terim maçın ikinci yarısında Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Ali Yavuz Kol, Erencan Yardımcı, Ozornwafor, Batuhan Şen ve Gökay Güney gibi gençlere şans verdi.

ATALAY ÇOK MUTLU

Dün golünü atan Galatasaraylı futbolcu Atalay Babacan, "Kampı güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzeldi. Bu maç bizim için iyi oldu. Fatih Hoca’m da bana şans verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Takımda herkes genç oyunculara yardımcı oluyor" diye konuştu.

İLK DEFA KALEDE

Fatih Terim, İsmail Çipe'nin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Bordeaux karşılaşmasında yeni kaleci Okan Kocuk'a ilk 11'de görev verdi. Okan, ilk kez giydiği sarı-kırmızılı forma altında genelde başarılı bir performans sergileyerek, teknik heyetin beğenisini topladı.

EROL BEDİR KONUŞTU

G.Saray'la adı geçen Kayserisporlu Deniz Türüç için konuşan Başkan Erol Bedir, "Deniz'le ilgili bugüne kadar bize alıp hesap edeceğimiz hiçbir teklif yok. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" dedi.

Dikkat çekenler

∂ Babel, kanat bölgesininyanında santrforda çok rahat oynayabileceğini ve Fatih Terim’in elini güçlendireceğini ispatladı.

∂ Ömer Bayram fiziksel olarak çok iyi durumdaydı. Orta sahada dinamo gibi görev yapan futbolcunun performansı Okan Buruk’u hatırlattı.

∂ Atalay hatasıza yakın oyununu golle de süsleyerek, 'ben de buradayım' dedi.

∂ Marcao geçen sezonki seviyesine geldi.

∂ Ali Yavuz Kol sonradan oyuna girerken futboluyla taraftarları heyecanlandırdı.

∂ Jimmy her geçen gün kalitesini daha da çok gösteriyor.

∂ Âdem müthiş bir golle stresini kırmayı başardı.