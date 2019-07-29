Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alana açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Luyindama'nın bonservisi alındı
29.07.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, kiralık olarak forma giyen Luyindama'nın bonservisini aldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Luyindama,bonservis,
640389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640389.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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7
Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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0
0
0
0
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0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
0
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0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
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0
0
0
17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
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0
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0
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0
8
Boluspor
0
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0
0
0
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0
9
Bursaspor
0
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0
10
Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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0
0
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0
0
12
Giresunspor
0
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0
0
0
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0
0
13
Hatayspor
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0
14
Keçiörengücü
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0
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0
15
Menemen Belediyespor
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0
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16
Osmanlıspor
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0
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0
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0
17
Ümraniye
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0
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0
18
İstanbulspor
0
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0
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