Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. lig ekibi Hatayspor, geçen sezon AS Beziers forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Rayane Aabid Hatayspor’umuzda. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde idari menajerimiz Murat Bereket ve Rayane Aabid’in temsilcisi Murat Ardıçlık hazır bulundu. 1+1 olarak imzalanan sözleşme Rayane Aabid’e ve Hatayspor’umuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.