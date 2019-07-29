Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'un yen transferi John Obi Mikel, Trabzon'a geldi. Kariyerinin büyük bölümünü İngiliz devi Chelsea'da geçiren ve son olarak İngiltere Championship Ligi ekibi Middlesbrough'da forma giyen Nijeryalı yıldızın sağlık kontrollerinden geçerek kendisinin resmen bordo mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu 2006'nın Temmuz ayında 20 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Chelsea'da 2019 yılına kadar forma giydi. Bu süreçte İngiliz devinde forma giydiği 372 maçta 6 gol atıp 13 asist yaptı ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

2017 ila 2019 yılları arasında Çin ekibi Tianjin Teda'da oynayan Mikel son olarak İngiltere Championship Lig ekiplerinden Middlesbrough forması giydi ve burada çıktığı 19 maçta 1 gol attı.