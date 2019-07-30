Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğu duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, sosyal medya üzerinden transferi açıkladı. İspanyol basını da iki takım arasında anlaşma sağlandığını ve Emre Mor'un takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı.
Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 476 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.
Emre Mor'un menajeri duyurdu: "Anlaşma tamam"
30.07.2019 - 16:13 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Emre Mor'u kadrosuna kattığı duyuruldu. Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, transfer için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğu duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, sosyal medya üzerinden transferi açıkladı. İspanyol basını da iki takım arasında anlaşma sağlandığını ve Emre Mor'un takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,emre mor,
640588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640588.aspx
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A.
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Adana Demirspor
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Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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