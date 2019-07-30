Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti
30.07.2019 - 18:54 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Etiketler : Galatasaray,
640611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640611.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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P.
1
Alanyaspor
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0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
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0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
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0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
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0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
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0
0
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0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
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0
0
0
18
Başakşehir
0
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0
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18. Hafta Maçları
19.1.2020
Beşiktaş - Sivasspor
19.1.2020
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
19.1.2020
Medipol Başakşehir Fk - Yeni Malatyaspor
19.1.2020
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.1.2020
Trabzonspor - Kasımpaşa
19.1.2020
Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.1.2020
Mke Ankaragücü - Konyaspor
19.1.2020
Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.1.2020
Antalyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
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0
10
Eskişehirspor
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0
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0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
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0
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0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
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0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
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0
0
0
0
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