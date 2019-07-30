Avrupa'nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup'ta Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı. Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale çıkan Tottenham, Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu
30.07.2019 - 23:44 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu.
Etiketler : Fenerbahçe,Bayern Münih,spor haberleri,
640660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640660.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
18. Hafta Maçları
19.1.2020
Beşiktaş - Sivasspor
19.1.2020
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
19.1.2020
Medipol Başakşehir Fk - Yeni Malatyaspor
19.1.2020
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.1.2020
Trabzonspor - Kasımpaşa
19.1.2020
Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.1.2020
Mke Ankaragücü - Konyaspor
19.1.2020
Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.1.2020
Antalyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0