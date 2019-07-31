Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Pers Körfez Pro Ligi takımı Traktör’ün yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, gündemi değerlendirdi. Türkiye ile komşumuzdaki benzerliklere ve farklılıklara dikkat çeken Denizli, maçlara olan ilgi konusunda “Traktör’ün maçlarını ortalama 47 bin taraftar seyrediyor. Türkiye’de 47 bin civarında taraftar, şampiyonu tayin edecek derbilerde geliyor. Futbola müthiş ilgisi olan bir toplum. Tahran’da günde sadece 15 spor gazetesi çıkıyor, bunlardan 400 bini geçen, ciddi tirajı olan var. Çok meraklı bir toplum ama organizasyon konusunda bizden biraz daha gerideler” dedi.

NE OLURSA OLSUN...

Millî takımın 2020 Avrupa Şampiyonası şansını da değerlendiren Mustafa Hoca “Buraya gelmeden önce Şenol Güneş ile oturduk, konuştuk, değerlendirdik. Şenol, benim 45 yıllık yakın arkadaşım. Aynı millî takımda forma giydik, zaman zaman futbolcu ve teknik adamlık dönemlerinde rakip olduk. Şenol Güneş’e müthiş güveniyorum. Hem Şenol’un hem de millî takımın yanında medyası, halkı ve her şeyiyle bir araya gelindiği zaman başarı kaçınılmaz. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş’in başında olduğu millî takım bu gruptan rahatlıkla çıkar” diye konuştu.

21 YAŞ ALTI LİGİ

21 Yaş Altı Ligi’nin kaldırılması değerlendiren Denizli “Saçma sapan bir lig ile Türkiye seneler kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur. Futbolcu 17-18 yaşında, hadi nadiren 19 yaşında ‘Olur veya olmaz’ kararı verilir” dedi.

KULÜPLERİN TEZADI

Denizli, UEFA’nın Türk kulüpleriyle ilgili finansal fair play kararlarına değinerek “Avrupa’da en fazla dosya sahibi olan ülke biziz. Varlığıyla gurur duyduğumuz kulüpler dahi ‘UEFA ile problemi çözdük’ diye bayram ilan edecek. O bayramı kendi içinde yaşa” dedi.

ALTYAPI KONUSU...

Türkiye’de hiçbir başarının karşılıksız kalmadığını ifade eden Denizli “Türk insanı kabiliyetsiz mi yeteneksiz mi? Hayır. Demek ki eğitimde bir problem var. Altyapı sadece fiziki şartlardan ibaret değil. Oradaki eğitimde de çok gerideyiz eğitimcide de” diye konuştu.