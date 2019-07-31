Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır beklenen karar verildi... Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’un, Fenerbahçe’nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu kanuni bir dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Ve böylece Trabzonspor Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasındaki tahkim süreci tamamlandı. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, normalde 2 Ağustos’ta verileceği belirtilen ancak dün açıklanan CAS kararını değerlendirdi...

ÖRNEK GÖSTERİLİYORDUK

“Kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor’u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS’ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir defa daha ortaya koydular. Çünkü bir karar mercii değildi. Bizim CAS’a gitme sebebimiz; FIFA’nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeye o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası. CAS davamızda her şey ortaydı, Fenerbahçe ve ilgililer bizim karşımızda zayıf kalmış ve ortaya bir veri koyamamıştı. Bu davadan çok umutluydum. FIFA, UEFA nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık İsviçre yerel mahkemeleri belki ama onu da Başkan’la ve avukatlarla değerlendirmemiz lazım” dedi.

BİR DEFA DAHA TESCİLLENDİ

Karar sonrası Fenerbahçe Kulübü de resmî siteden özetle şu açıklamayı yaptı: Trabzonspor’un 2010-2011 sezonuna dair iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe’mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir defa daha tescillenmiştir.

BİR YUSUF GİDER, BİR YUSUF GELİR

Trabzonspor’da iki Yusuf var. Birisi Yazıcı diğeri ise Sarı. Yazıcı olanının yaklaşık 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satışı gündemde. Kaldı ki, ayrılması da yüksek ihtimal. Sarı olanı ise yeni gelmesine rağmen iyi bir kamp dönemi geçirdi. Kısa sürede takıma uyum sağlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, kalitesiyle ilerisi için umut verdi. Yeni transferler arasında formaya en yakın isim olarak ön plana çıktı.

DÖNÜŞÜ GECİKECEK

Geçen sezon ilk yarının son haftasıydı. Rize maçında sakatlanan Ogenyi Onazi’nin aşil tendonu kopmuş ve ameliyat olmuştu. Sezonu erken açan ve çalışmalara başlayan Nijeryalı oyuncunun yeni sezonun 12. haftasına kadar forma şansının zor olduğu belirtildi. Yönetim kanadında, senelik 1 milyon avro kazanan oyuncunun mukavelesini dondurulması gündemde.