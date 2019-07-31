Yukatel Denizlispor, bugün Polonyalı oyuncu Radoslaw Murawski’yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli’ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu'na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli’ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski’nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan Erbil, Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından Afyonkarahisar’da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı.
Denizlispor, Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
31.07.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizlispor,Radoslaw Murawski,sözleşme,
640773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640773.aspx
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G.
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A.
P.
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
0
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0
3
Antalyaspor
0
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0
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
0
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0
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0
0
0
0
7
Galatasaray
0
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0
0
0
0
0
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8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
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9
Gençlerbirliği
0
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0
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10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
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0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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0
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18
Başakşehir
0
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
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0
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0
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8
Boluspor
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0
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0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
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0
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0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
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0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
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0
14
Keçiörengücü
0
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0
0
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0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
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0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
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0
0
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0
17
Ümraniye
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0
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0
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0
18
İstanbulspor
0
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0
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