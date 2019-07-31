Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yukatel Denizlispor, bugün Polonyalı oyuncu Radoslaw Murawski’yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli’ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu'na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli’ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski’nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan Erbil, Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından Afyonkarahisar’da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı.