Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem kanatta hem de forvette kullanabileceği bir isim isteyen tecrübeli hoca, Kamerunlu yıldızın transferine onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim de PSG ile görüşmelere hız verdi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, geçen sezon başında bedelsiz olarak Fransız kulübüne transfer olan Moting için 2.5 milyon Euro teklif etti. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle de temasa geçildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

PSG'nin yeni sezon planlarında yer almayan Moting'in adı kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.