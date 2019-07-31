Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken sarı lacivertlilerin tek golünü atan Max Kruse, maç sonu Alman ZDF kanalına röportaj verdi.

Max Kruse, takım olarak henüs hazır olmadıklarının vurgusunu yaparak, "Maçta planladıklarımızı gerçekleştiremedik. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz. Yine de bizim için önemli bir referans oldu bu maç. Eksiklerimizi de gördük, çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarlar maç öncesi Kruse'ye sevgi gösterilerinde bulundu.