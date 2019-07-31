Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU ADAYLARI:

Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI:

Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru Milli Takımı), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brezilya Milli Takımı).