Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.

Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59 . dakikada Ozan Tufan kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.

Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.

- Rodrigues ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.

- Altay Bayındır beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.

Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı birçok kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.

Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.

- Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.

Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.

İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

- Real Madrid'den ilk galibiyet

İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.

- Benzema'dan 3 gol birden

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.

Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.