Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşılaştı. Erik Lamela'nın 19'uncu dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, devreyi de bu skorla önde kapattı. 59'da Eriksen ile farkı ikiye çıkartan Tottenham'a ev sahibi ekibin yanıtları 61'te Arp ve 81'de Davies ile gelirken, mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç direkt olarak penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Tottenham, ev sahibini devirerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Turnuvanın üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup ederek üçüncülüğü elde etmişti.
Audi Cup'ta şampiyon Tottenham
31.07.2019 - 23:47 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta şampiyon Tottenham oldu.
Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşılaştı. Erik Lamela'nın 19'uncu dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, devreyi de bu skorla önde kapattı. 59'da Eriksen ile farkı ikiye çıkartan Tottenham'a ev sahibi ekibin yanıtları 61'te Arp ve 81'de Davies ile gelirken, mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç direkt olarak penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Tottenham, ev sahibini devirerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Audi Cup,şampiyon,Tottenham,
640905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640905.aspx
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Göztepe
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Akhisar Bld.Spor
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Giresunspor
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