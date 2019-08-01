Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

SALZBURG

Torino’dan 6,5 milyon avro karşılığında bonservisi alınan Âdem Ljajic yeni sezonda çok daha aktif bir görüntü sergileyecek. Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon bazı maçlarda kanatlarda kullanılan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda üretkenlik sağlamakta zorlanmıştı. Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı ise Boşnak asıllı yıldızın yüzünü güldüren bir hücum anlayışı planlıyor. Tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımın hücumdaki maestrosu olarak Ljajic’i seçti. Yıldız futbolcunun hücumda çeşitlilik sağlayan yapısından çok memnun olan Abdullah Avcı, öğrencisinin yeteneklerinden maksimum verim almayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcı Avusturya kampındaki idmanlarda sık sık özel olarak görüştüğü Ljajic’e neler yapması gerektiğini anlatıyor.

TOPU PATLATTI

Abdullah Avcı’nın, duran topların çoğunu kullanmasını istediği Ljajic’e “Hücumda istediğin kadar risk alabilirsin. Maçın hiçbir anında şut atmaktan çekinme. Bu senin en önemli silahın. Hücumda özgürsün” dediği öğrenildi. Hocasının kendisi hakkındaki bu motive edici sözlerinden dolayı çok mutlu olan 27 yaşındaki oyuncu kamp çalışmalarında da en istekli isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Hatta yıldız futbolcunun önceki günkü idmanda çektiği şut o kadar sertti ki, top bile buna dayanamayıp patlamıştı. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Âdem Ljajic, birkaç maç uyum sıkıntısı yaşadıktan sonra özellikle ikinci yarıda açılmış ve 9 gol, 11 asistle ligde oynadığı 27 maçın 20’sinde skora direkt olarak katkıda bulunmuştu.

DORUKHAN'IN BAŞI DÖNDÜ

Beşiktaş, Avusturya kampının sekizinci gününe sabah yaptığı idmanla başladı. Önceki günü izinli geçiren siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde bir buçuk saat süren kondisyon antrenmanı yaptı. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular kondisyon ve kuvvetlenme hareketlerinin olduğu istasyon çalışmasına geçti. Bu hareketler esnasında baş dönmesi yaşayan Dorukhan’a saha kenarında kulüp doktoru Murat Çevik tarafından müdahale edildi. Genç futbolcu ilaç tedavisinin ardından antrenmana devam etti.

İDMANI ERKEN BİTİRDİ

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Portekizli yıldız saha kenarına getirildi. Bir süre tedavisi yapılan 35 yaşındaki oyuncu idmanı 15 dakika erken bitirdi. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre Q7’nin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

TRAUCO DA KAÇIYOR!

Vitor Hugo transferini son anda gerçekleştiremeyen Beşiktaş, ilgilendiği bir ismi daha elinden kaçırmak üzere. Tyler Boyd ve Douglas transferlerinin ardından siyah-beyazlılarda gözler stoper ve sol bek transferlerine çevrilmişti. Hugo’nun transferi imza aşamasındayken yatarken, Perulu sol bek oyuncusu Miguel Trauco da Saint-Étienne ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Flamengo forması giyen 26 yaşındaki sol bek için Fransız ekibi 1,5 milyon avroluk teklifte bulundu. Daha önce transfer için 1 milyon avroyu gözden çıkaran siyah-beyazlı yönetim bu rakamı geçemezse Trauco gelecek sezon Saint-Étienne forması giyecek.

BAŞKAN’DAN KUTLAMA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avusturya’ya gelerek takım kampını ziyaret etti. Orman, saha kenarında Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Futbol Direktörü Ali Naibi ve Operasyon Sorumlusu Tuğkan Keçecioğlu ile kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelen Orman, tecrübeli teknik adamın doğum gününü de kutladı.