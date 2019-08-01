Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Almanya’da katıldığı Audi Kupası’ndaki üçüncülük maçında Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu. Garry Rodrigues F.Bahçe kariyerindeki ilk golünü 6. dakikada attı. Karim Benzema 12’de karşılık verirken, aynı oyuncu 27. dakikada Real’i 2-1 öne taşıdı. Muriç’in asistinde Dirar 34’te rakibine de çarpan vuruşunda kaleciyi avladı: 2-2. Özellikle hücuma çıkışlarda çok pas hatası yapan sarı-lacivertliler 53. dakikada yine Benzema’nın vuruşuyla 3-2 geri düştü. Bu golden 6 dakika sonrasında Ozan Tufan’ın yaklaşık 25 metrelik bazukası 90’ı dövdü: 3-3.

Kupa Tottenham’ın

Fakat Ersun Yanal’ın takımında basit hatalar bitmek bilmedi. 62’de Nacho tabelayı bir daha değiştirdi: 4-3. 80’de Diaz skoru ilan etti: 5-3. Yediği 5 gole rağmen Fenerbahçe’nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, birçok net gollük fırsatı önlemesiyle dikkat çekti ve maçın ardından taraftarlarca alkışlandı. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası’ndaki 2 maçta toplam 11 gol (B. Münih 6-1, Real Madrid 5-3) yedi. Bu arada normal süresi 2-2 biten final maçında B. Münih’e penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Tottenham kupanın sahibi oldu.

Eksikler var

Maçın ardından konuşan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Audi Cup’ta yeni kurmaya çalıştığımız takımımızı görme imkanımız oldu. Eksiklerimiz var. Hiç yan yana gelmeyecek oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz” derken gündemdeki Kolarov için de, “Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Dünyadaki en iyi futbolculardan birisi” sözlerini kullandı.

Zanka’da işlem tamam

Tandem bölgesine transfer yapmak için uğraşan F.Bahçe sonunda aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertliler Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübü Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe’nin transferi birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Millî takımda Kjaer’in de partneri durumunda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Huddersfield formasıyla Premier Lig’de toplam 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 3 de asist yaptı.