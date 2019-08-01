Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun James Michael Mcadoo ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mcadoo ile ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
NBA'de 2014 yılında draft edilen ABD'li basketbolcu, Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers formalarını giydi.
2018-2019 sezonunda İtalya ekibi Fiat Torino'da forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu, ligde 9.6 sayı, 4.6 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Eurocup'ta ise 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 11.0 sayı, 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
James Michael Mcadoo Beşiktaş Sompo Sigorta'da
01.08.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, NBA patentli basketbolcu James Michael Mcadoo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun James Michael Mcadoo ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mcadoo ile ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : James Michael Mcadoo,beşiktaş,transfer,
641023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641023.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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0
4
Beşiktaş
0
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0
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5
Denizlispor
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0
0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
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0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
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0
0
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0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
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0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
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0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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0
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18
Başakşehir
0
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0
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
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0
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0
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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0
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9
Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
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0
0
12
Giresunspor
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0
0
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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0
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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