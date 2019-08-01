Süper Lig ekiplerinden Denizlispor geçtiğimiz hafta Bakary Sako ile transfer konusunda anlaştığını duyurup, futbolcuyu Denizli’ye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Ancak bugün kulüpten yapılan resmi açıklamada transferden mali konular nedeniyle vazgeçildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bakary Sako ile kulübümüz arasında, geçtiğimiz hafta anlaşmasına varılmış ve bu bilgi Kulübümüzden yapılan resmi açıklama ile duyurulmuştu. Futbolcu Denizli’ye gelmiş ancak Denizli’de hem futbolcu hem de menajeri ile yapılan görüşmelerde mali konularda uzlaşma sağlanamadığından transferden vazgeçilmiştir.”
Denizlispor prensipte anlaştığı Sako transferinden vazgeçti
01.08.2019 - 16:22 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yukatel Denizlispor prensipte anlaştığı İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'de forma giyen futbolcu Bakary Sako transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor geçtiğimiz hafta Bakary Sako ile transfer konusunda anlaştığını duyurup, futbolcuyu Denizli’ye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Ancak bugün kulüpten yapılan resmi açıklamada transferden mali konular nedeniyle vazgeçildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : denizlispor,transfer,sako,
641077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641077.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
0
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Denizlispor
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6
Fenerbahçe
0
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7
Galatasaray
0
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0
0
0
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8
Gazişehir Gaziantep
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0
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0
9
Gençlerbirliği
0
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0
0
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0
0
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10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
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0
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0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
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0
0
0
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17
Malatyaspor
0
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0
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0
18
Başakşehir
0
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0
0
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
0
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0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
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0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
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0
0
0
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0
0
13
Hatayspor
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0
14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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0
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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