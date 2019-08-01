Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ısrarından vazgeçmiyor. Fransız temsilcisinin Sportif Direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferine nokta koymak için İstanbul'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin yarına kadar bitmesi bekleniyor. Bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olacağı öğrenildi.
Kaynak: Fanatik
Lille, Yusuf Yazıcı transferi için İstanbul'a geldi...
01.08.2019 - 17:05 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yusuf Yazıcı'yı renklerine katmak için aylardır büyük çaba sarf eden Lille'in Sportif Direktörü Lucas Campos, transferi noktalamak için İstanbul'a geldi.
Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ısrarından vazgeçmiyor. Fransız temsilcisinin Sportif Direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferine nokta koymak için İstanbul'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin yarına kadar bitmesi bekleniyor. Bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olacağı öğrenildi.
Etiketler : yusuf yazıcı,lille,
641087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641087.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0