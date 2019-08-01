Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ısrarından vazgeçmiyor. Fransız temsilcisinin Sportif Direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferine nokta koymak için İstanbul'a geldi. Campos, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu görüştü. Transferin yarına kadar bitmesi bekleniyor. Bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olacağı öğrenildi.

Kaynak: Fanatik