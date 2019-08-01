İngiliz ekibi Arsenal, Fransa’da Lille OSC forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro karşılığında transfer etti. 24 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve santrafor mevkilerinde görev yaparken kariyerinde bir çok Fransız ekibin kadrosunda kiralık olarak forma giymişti. Pepe Lille formasıyla 79 maçta 37 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.
Arsenal, Pepe'yi 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı
01.08.2019 - 19:04 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Lille OSC forması giyen Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arsenal,Pepe,80 milyon Euro,
641106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641106.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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A.
P.
1
Alanyaspor
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0
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0
0
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2
Ankaragücü
0
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0
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3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
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5
Denizlispor
0
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0
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0
0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
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0
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7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
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0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
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0
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0
9
Gençlerbirliği
0
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0
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0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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0
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0
0
0
18
Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
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0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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