Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş-Udinese maçının saati değişti
01.08.2019 - 19:07 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Beşiktaş,Udinese,saat,
641107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641107.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
13
Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
0
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15
Sivasspor
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0
16
Trabzonspor
0
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0
17
Malatyaspor
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18
Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
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0
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0
5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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0
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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