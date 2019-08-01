Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.