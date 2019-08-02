Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda tek golle yenerek tur atladı. 2-2'lik ilk maçın ikinci ayağına baskılı giren Sergen Yalçın'ın takımı baştan sona turu hak eden bir futbol oynadı. Tarihinde ilk defa katıldığı Avrupa kupalarında yüz akı bir başarı elde etti. Önde baskıyla rakibine kolay kolay efektif atak şansı tanımayan Malatya 17'deki Jahovic'in on sekiz dışı şutuyla heyecanlandırdı, fakat sonuçsuzdu. 30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti. 38. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarıdan atılınca rakip on kişi kaldı ve kaçmayacak fırsat ayağımıza geldi.

ASİST TÖRE'DEN

İkinci yarıda da blokları yakın, kompakt futbolunu devam ettiren temsilcimiz, 58'de ahlar vahlar arasında Thievy Bifouma'yla direkten döndü. 66'da Vukusic'in çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı. Derken tarihî gol 76'da geldi. Yeni transfer Gökhan Töre'nin sağdan ortasına iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vukusic, sağ çaprazdan şutladı, kaleci Farnolle devleşti. Kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen temsilcimiz bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yumağı oldu.

İYİ SONUÇ, ÇOK MUTLUYUZ

Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından, "Çocukların performansından memnunum. İlk maçta oyuncuların hazır olmaması gayet normal. İyi bir sonuç oldu" derken, "Ghuilherme ve Gökhan'ın performansından memnunum. Avrupa Malatya halkı için yeni bir heyecan, yeni bir tecrübe. Kenarda durmak kolay değil. Şu anda mutluyuz" sözlerini kullandı.

RAKİP PARTIZAN

Malatyaspor'un 3. turdaki rakibi Partizan oldu. Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk maçı 8 Ağustos'ta Sırbistan'da oynayacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta Malatya'da yapılacak. Bu arada Malatya Kulübü, "Avrupa'da yola devam. Kaplan kükredi" paylaşımı yaptı.

FARNOLLE'Ü AĞLATTILAR

Malatyaspor'un file bekçisi Farnolle, maç esnasında rakip taraftarlardan iğrenç bir ırkçı saldırıya uğradı. Futbolcuya 'maymun' imasında bulunan taraftarlar için UEFA'nın soruşturma başlatacağı öğrenildi. Farnolle'ün maçın ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğulduğu belirtildi. Sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan başarılı kaleci, "Kale arkasında bir grup rakip taraftar vardı. Utanç verici şeyler yaptılar. Biz futbolu şölen için oynuyoruz. Fakat bu yapılanlar insanlık dışı" sözlerini kullandı.