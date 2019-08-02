Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Salzburg

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların patronunun en çok dikkat çeken sözleri ise MHK tarafından liste dışı bırakılan hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar hakkında oldu. İki hakeme de niçin görev verilmediğini anlamanın çok kolay olduğunu belirten Orman “Bülent Yıldırım en son Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetti. Serkan Çınar da en son Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetti. Bunlar son haftalardaki şampiyonluk maçları. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Biz haksızlığa sevinmeyiz” sözlerini kullandı.

BİZ DE BASKI YAPARIZ

Yeni atanan Merkez Hakem Kurulu ve sistem hakkında düşüncelerini açıklayan Orman “Bence bir defa sistemin değişmesi gerekiyor. İyiyi örnek yapacak bir düzene ihtiyaç var. Hayırlı olsun Zekeriya Alp ve ekibine. Hakemleri algı altına almak baskı altına almak gibi işlerin kulüp yöneticileri tarafından yapılmasına izin verilirse biz de yapacağız. Biz futbola pozitif destek verme gayretindeyiz. Bundan zarar gören bir kulüp olmamalıyız. Hakemler açısından da iyi bir sezon geçecek diye umut ediyorum” diye konuştu. Başkan Orman ayrıca kendisinin “Artık kulüpler bütçelerini daraltıyor” açıklamasına karşılık G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Büyümek için açılmak lazım” sözlerinin hatırlatılması üzerine, büyük bir kulübün başkanının yorumuna karşı polemik oluşturmak istemediğini söyledi. Öte yandan yayıncı kuruluş krizine de değinen Orman “Bu anlaşmazlık sonucunda kimse kazanamaz. Takım dönene kadar bu problemi çözmüş oluruz” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş’ın Avusturya’daki dünkü idmanında sakatlığı nedeniyle MR’ları çekilecek Âdem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer, dinlendirilen Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır ve sakatlıkları süren Roco ve Atiba katılmadı. Neşeli geçen ayak tenisi maçını Quaresma’nın takımı kazanırken, Portekizli oyuncu özellikle röveşata vuruşlarıyla şov yaptı.

Rakip Udinese

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bugün İtalya Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek. Groedig Goldberg Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Smart Spor’dan canlı yayınlanacak.

ORMAN'DAN İNCİLER

Burak benimle

Ben başkanlığı bıraktığımda Burak da burada futbolu bırakacak. Burak Yılmaz’ı kaptan olarak gördüğümü bilinçli olarak söylememiştim. Atiba Hutchinson ikinci, Gökhan Gönül üçüncü kaptan oldu.

Knoplyanka yok

Konoplyanka İstanbul’a gelirse gelsin. Benim haberim yok. Beşiktaş’la ilgili böyle bir gündem de yok. Transfer yapmak çok kolay bir iş ama bizim 2 Eylül’e kadar vaktimiz var. Acele etmiyoruz.

Q7 hep 11’de

Quaresma çok duygusal bir kişiliğe sahip. Futbol hayatının en uzun dönemini burada geçiriyor. Bizimle bir yıl daha sözleşmesi var. ‘Hoca istemiyor’ diyorsunuz ama her hazırlık maçında 11’de oynuyor

Kagawa gitti

Kagawa’nın gitmesini istemedik. Onun İspanya’da oynama sevdası vardı. ‘Kal’ dedik ama duyduğum kadarıyla da bir takımla anlaşıyormuş. Bizden kazanacağı ücretin yüzde 40 altına imza atacakmış.

Orhan Ak pırlanta gibi

Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak’a gösterilen tepkilere sert çıkan Orman “Onu istemiyoruz, bu gelsin, şu gitsin’ diyorlar. Orhan Ak pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş için mücadele ediyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Bugün bu mevzu kapanacak, yarın başka bir mevzu başlayacak. Bu bahsettiğim kişilerin niyetini herkes biliyor. Bırakın biz işimizi yapalım. Beşiktaş’ı mutlu etmek için uğraşalım” dedi.