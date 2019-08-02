Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

