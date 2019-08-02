Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
02.08.2019 - 11:58 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor, Volkan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, boş mukaveleye imza attı.
Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler : volkan şen,
641253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
30. Hafta Maçları
19.4.2020
Kasımpaşa - Sivasspor
19.4.2020
Yukatel Denizlispor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
19.4.2020
Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.4.2020
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.4.2020
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
19.4.2020
Galatasaray - Trabzonspor
19.4.2020
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.4.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19.4.2020
Fenerbahçe - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0