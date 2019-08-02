Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor transferde yeniden atağa kalktı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki etkili performansı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde 1 numaralı gündem forvet.

Fanatik'te yer alan habere göre; Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan sonra sadece El Kabir'i alan Yeşil-Mavililer, buraya 1-2 takviye daha gerçekleştirmek amacında. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferinde geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'de gözden düşen ve hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlanan İsviçreli forvet, kiralanacak.