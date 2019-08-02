Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 YILINDA BOŞANDILAR

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılında evlendiği İstem Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

YAKLAŞIK 100 BİN LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre; İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra eşinin 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti. Eşi, 18 bin dolar yani yaklaşık 100 bin lira olan giderleri ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.