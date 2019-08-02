Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kadroya katılan Emre Mor'un transfer detaylarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
Galatasaray, Emre Mor'un 1 yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi
02.08.2019 - 13:34 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Emre Mor'un 600 bin Euro bedelle 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kap,galatasaray,emre mor,
641276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641276.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
30. Hafta Maçları
19.4.2020
Kasımpaşa - Sivasspor
19.4.2020
Yukatel Denizlispor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
19.4.2020
Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.4.2020
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.4.2020
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
19.4.2020
Galatasaray - Trabzonspor
19.4.2020
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.4.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19.4.2020
Fenerbahçe - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0