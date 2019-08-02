Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüple Birliği toplantısı sonrası bordo mavili kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Yapacakları transfer konusunda da konuşan başkan "Forvet transferlerinden biri yarın açıklanır" dedi.
Yusuf Yazıcı'ya çılgın teklif!
02.08.2019 - 14:28 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya Fransız takımı Lille'den 15 milyon Euroluk bir teklif geldiğini açıkladı.
Etiketler : yusuf yazıcı,
641286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641286.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Galatasaray
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Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
0
0
0
0
0
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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5
Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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İstanbulspor
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