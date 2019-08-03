Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA’nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Çakır 4. hakem

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart’ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal üstlenecek. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul’daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.