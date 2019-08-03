Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçına çıkan Beşiktaş, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese'ye 2-0 yenildi. Goller Lasagna (47) ve Pusetto'dan (53) geldi. Siyah-beyazlılar kamptaki ilk maçında Eibar'a 2-0 kaybetmiş, ikinci sınavında Larisas'la 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş maça kalede Karius, geri dörtlüde Gökhan, Vida, Mirin, Caner, önlerinde Medel, Oğuzhan Özyakup, hücumda Boyd, Muhayer, Quaresma ve santrforda Burak'la başladı. Siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki rahatsızlığını bu maçta da gösterdi ve hem savunmadan pas yaparak çıkmakta hem de oyunu rakip yarı alana yıkmakta çok zorlandı.

En iyisi Boyd

Hücumda ise takımın maç boyunca neredeyse hiç başarılı olamaması dikkat çekti. İkinci yarıda Caner'in yerine giren Rıdvan fiziksel olarak yeterli gözükmedi. Savunmada Vida ile Mirin arasındaki uyumsuzluk çok net fark edildi. Sakatlığı yeni atlatan Burak etkisizdi ve 64'te yerini Umut'a bıraktı. Kampın en iyilerinden biri olan Quaresma ise dünkü maçta yok gibiydi. Muhayer 10 numara bölgesinde bekleneni veremezken oyunda kaldığı 67 dakika boyunca Tyler Boyd takımın en iyi ismi olarak gözüktü. Abdullah Avcı 67'de Utku, Necip, Alpay, Kartal, Oğuzhan Akgün ve Güven'i aldı. Beşiktaş kamptaki son maçında yarın Brescia ile karşılaşacak.

Başkan kim olacak?

Beşiktaş Kulübü’nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi bugün yapılacak. Seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak.

GÜNEŞ'İN DİLEĞİ: Herkese başarılar

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın Udinese'ye 2-0 yenildiği mücadele sonunda konuştu: Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz. Önemli olan ülke futbolunun kalkınmasına birlikte el atmaktır. Güzel bir ambiyans var. Hem diğer takımlara hem de Beşiktaş takımımıza da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sezon olur.

İlk defa kaptan

8 Temmuz'da sağ ayak tarak kemiğindeki ödem sebebiyle ameliyat edilen Burak Yılmaz dün maçta sahne aldı ama tutuk kaldı.Ki o Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.